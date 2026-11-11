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Roma, email fanno scattare nuovi allarmi bomba nelle scuole del Tuscolano: studenti evacuati

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(Adnkronos) –
Diverse email hanno fatto scattare nuovi allarmi bomba in alcune scuole del quartiere Tuscolano, a Roma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, tra gli istituti coinvolti ci sono l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, l’istituto Petrarca di via Ceneda e l’istituto Rodari di via Norcia. Gli studenti sono stati fatti evacuare dalle strutture e al momento sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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