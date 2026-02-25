Attualità

Roma, Elefante di Bernini restaurato dopo distacco della zanna

(Adnkronos) – L’elefante di Piazza della Minerva di Gian Lorenzo Bernini, dopo il distacco della zanna sinistra avvenuto il 16 febbraio, è stato restaurato dalla Sovrintendenza Capitolina, con la collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura, che ha svolto l’alta Sorveglianza, approvando il progetto e l’esecuzione dell’intervento avvenuto il 23 febbraio, seguendo l’indicazione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che aveva subito auspicato un rapido intervento di riparazione e restauro del danno. 
Pubblicato il 25 Febbraio 2026

