Roma-Eintracht 2-0, giallorossi al playoff di Europa League. Possibile derby con Lazio agli ottavi

(Adnkronos) – La Roma batte 2-0 l'Eintracht Francoforte oggi 30 gennaio 2025 in un match dell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. A decidere la partita i gol di Angelino al 44' e Shomurodov al 69'. I giallorossi conquistano così l'accesso al playoff. Al 28' Dybala si procura e calcia una punizione al limite dell'area ma la sua conclusione è imprecisa. Al 36' corner di Dybala e stacco di testa di Mancini, sorpreso Trapp, che osserva il pallone sbattere sul palo prima di allontanarlo. Al 39' sinistro della 'joya' intercettato di testa da Skhiri. Al 41' decisivo l'ex Kristensen che anticipa Pellegrini nell'area piccola. Al 44' i giallorossi sbloccano la partita. Gran pallone di Mancini, che crossa dalla trequarti e premia l'inserimento sul secondo palo di Angelino, sinistro che supera Trapp e buca anche l'intervento di Tuta sulla linea. In avvio di ripresa rischia la Roma con Ekitiké, dimenticato dalla difesa giallorossa, provvidenziale l'uscita di Svilar. Al 7' applausi dell'Olimpico per Dybala, che si sacrifica in ripiegamento e sventa una ripartenza pericolosa degli avversari. Al 16' Ranieri si gioca la carta Cristante: esce Paredes che non la prende bene e scalcia una bottiglietta. Dentro anche Soulé per Saelemaekers. Al 17' pericoloso cross di Chaibi, Theate sul secondo palo non riesce a trovare la porta. Al 20' triplo cambio per Toppmoller, dentro Dahoud, Uzun e Nkounkou. Fuori Larsson, Knauff e Bahoya. Al 22' finisce la partita di Dovbyk, al suo posto entra Shomurodov, che trova il raddoppio due minuti dopo il suo ingresso in campo. Splendida uscita palla al piede di Soulé, che scavalca Theate e vince un rimpallo sulla linea laterale prima di lanciare il compagno. Ottimo il controllo in corsa dell'uzbeko, che supera Tuta nel contrasto prima di battere Trapp in uscita. Al 27' staffetta tra Ekitiké e Matanovic nell'Eintracht. Al 34' Celik e Pisilli prendono il posto di Pellegrini e Dybala. Al 38' proseguono le sostituzioni con Bekir al posto di Chaibi tra gli ospiti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Gennaio 2025