Roma, Dybala operato al ginocchio: fuori per 5 settimane

Nuovo infortunio e nuova operazione per Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Roma è stato sottoposto oggi, venerdì 6 marzo, ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro dopo che tutti gli esami diagnostici precedenti non evidenziavano patologie. La artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Dybala si era fermato nell'allenamento di ieri, proprio quando sembrava vicino al rientro dal precedente infortunio, lamentando un dolore al ginocchio per cui si è resa necessaria l'operazione. Il giocatore inizierà ora un percorso riabilitativo, con il recupero che, fa sapere la Roma stessa, è previsto in cinque settimane. La stagione di Dybala quindi, se il recupero dovesse procedere senza intoppi, potrebbe quindi non essere finita. La Joya sarà costretta a saltare le partite di campionato contro Genoa, Como, Lecce, Inter e Pisa, così come la doppia sfida valida per gli ottavi di Europa League contro il Bologna. Il rientro potrebbe avvenire nel match di Serie A contro l'Atalanta, in programma nel weekend del 19 aprile.

Pubblicato il 6 Marzo 2026