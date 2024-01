Roma, due italiani feriti in un agguato: uno è grave

(Adnkronos) – Due uomini sono rimasti feriti in quello che sembra essere un agguato avvenuto poco dopo le 19,30 tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari, in zona Corviale, a Roma. Contro i due uomini, entrambi italiani, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco da killer a bordo di autovettura, scappati subito dopo. Il ferito più grave è stato raggiunto dai proiettili al torace: i sanitari stanno tentando di rianimarlo in ambulanza. L'altra vittima è stata invece colpita ad una gamba. Sul posto i Carabinieri che indagano sull'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Gennaio 2024