Roma, donna ferita in strada da pallino sparato con pistola aria compressa

(Adnkronos) –

Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana, a Roma. E' accaduto intorno alle 18.30. La donna, che è andata a farsi medicare in ospedale, ha raccontato successivamente di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto poi la macchia di sangue. Si tratta una ferita lieve. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Prati che stanno cercando di ricostruire da dove sia partito il colpo.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Settembre 2026