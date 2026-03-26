Roma, domenica si corre con la Vertical Race

(Adnkronos) – Domenica prossima si correrà nella Capitale la seconda edizione della Vertical Race, gara sportiva di 10 chilometri con partenza da via della XVII Olimpiade. L'evento è organizzato dalla Fondazione Vertical, realtà con oltre vent'anni di storia alle spalle, volta a sostenere e ad accendere i riflettori sulla ricerca per le lesioni midollari. La Vertical Race, che si avvarrà dell’organizzazione tecnica della Forhans Team, vuole portare a correre insieme atleti con disabilità, agonisti, amatori e runners di ogni età per sensibilizzare partecipanti, pubblico e media sul tema della prevenzione e cura delle lesioni midollari. La partenza della gara sarà anticipata da un momento di incontro e presentazione dei valori dell'evento, che vedrà la partecipazione attiva di importanti figure istituzionali e partner. Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale) che sottolineerà l'importanza di ospitare una corsa così inclusiva per la città di Roma e il grandissimo valore della partecipazione attiva dei cittadini. L'energia della corsa sarà guidata da atleti d'eccezione, pronti a condividere sul tracciato romano la loro tenacia e la loro storia: Tiziano Monti atleta paralimpico originario di Tarquinia che, in seguito a un incidente, ha trovato nello sport agonistico una vera e propria rinascita, diventando un simbolo di resilienza. Gareggerà con una speciale handbike la cui scocca fu inizialmente progettata per il grande campione Alex Zanardi, una figura che lo ha spinto e ispirato in questa disciplina. Julia Markowska, atleta paralimpica conosciuta a livello internazionale per la sua feroce determinazione, porterà sul percorso la sua incredibile preparazione mentale e la grinta necessaria per superare ogni ostacolo. Main sponsor della manifestazione il

colosso farmaceutico statunitense

Eli Lilly, presenting sponsor Enel, aziende che hanno sposato a pieno la causa solidale e scientifica dell'iniziativa.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026