Roma-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi saranno impegnati oggi all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, partita valevole per la terza giornata della competizione. Fondamentale per gli uomini di Juric conquistare tre punti che darebbero ossigeno a una classifica che vede un solo punto conquistato in due partite. Alla prima giornata la Roma ha pareggiato infatti in casa contro l'Athletic Bilbao, mentre alla scorsa è caduta malamente nella trasferta contro l'Elfsborg. La partita tra Roma e Dinamo Kiev è in programma, allo stadio Olimpico di Roma, oggi giovedì 24 ottobre alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Mykhavko, Popov, Vivcharenko; Mykhailenko, Rubchynsky; Jarmolenko, Buialsky, Bragaru; Guerrero. All. Shovkovskyi Roma-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Ottobre 2024