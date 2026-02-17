Attualità

Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Danneggiata la statua dell'Elefantino con l'obelisco che sorge al centro di Piazza Minerva, a Roma. La zanna della scultura, progettata da Gian Lorenzo Bernini, è stata trovata spezzata ai piedi del monumento.  L'intervento degli agenti della polizia locale I Gruppo Centro Storico risale a ieri sera, intorno alle 21, dopo essere stati allertati dalla sovrintendenza comunale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono state già acquisite e le indagini da parte della polizia locale sono in corso.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Febbraio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Referendum giustizia, il sondaggio: sì arriva al 52,3%

1 ora fa

Milano Cortina, le gare di domani: dallo slalom femminile allo short track con Sighel, orari e dove vedere gli azzurri

1 ora fa

Omicidio militante nazionalista Quentin, 4 fermi tra cui un assistente di un deputato Lfi

2 ore fa

Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio