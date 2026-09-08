Attualità

Roma, da ottobre in alcuni parcheggi di scambio la sosta notturna sarà a pagamento

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
A partire dal prossimo primo ottobre nei parcheggi di scambio di Conca d’Oro, Annibaliano e Jonio, a Roma, la sosta notturna sarà a pagamento. Lo rende noto Atac sottolineando che la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lo ha stabilito l’amministrazione di Roma Capitale con un provvedimento che favorisce la sosta dei pendolari che utilizzano il parcheggio nella fascia diurna per poter fruire del servizio pubblico. Lasciare l’auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l’ora. La tariffa dovrà essere pagata anche dai possessori di abbonamento Metrebus. Sono esentate le persone con disabilità. L’orario notturno è compreso dalle 00.15 alle 5.15, da domenica a giovedì, e dalla 2.15 alle 5.15 il venerdì e il sabato. Durante l’orario notturno non sarà possibile in alcun caso poter riprendere l’automobile parcheggiata. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Vannacci relatore al seminario della polizia a Torino, scoppia la polemica

29 minuti fa

De Laurentiis: “Schlein inguardabile? Solo da un punto di vista politico, non sono sessista”

30 minuti fa

Premio Diva e Donna, Venezia celebra talento e successo al femminile

30 minuti fa

Champions League, inizia la prima giornata: tutte le partite di oggi e dove vederle in tv

33 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio