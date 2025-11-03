Attualità

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio

(Adnkronos) – La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale.  Un operaio è rimasto ferito nel crollo: estratto dalle macerie, è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Altri tre operai sono rimasti bloccati in alto: i Vigili del fuoco li stanno recuperando con l'autoscala.  
Pubblicato il 3 Novembre 2025

