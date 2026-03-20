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Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti

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(Adnkronos) – Il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti di Roma, in via delle Capannelle 221, è crollato questa mattina poco prima delle 9. Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate dai vigili del fuoco morte sotto le macerie del fabbricato usato come riparo da senza fissa dimora. Sono in corso le operazioni per verificare se ci siano altre persone coinvolte. Sul posto la Polizia e la Scientifica. Il casolare si trova in via delle Capannelle 221. Le due vittime non sono state ancora identificate. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Marzo 2026

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