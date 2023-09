Roma, crolla cancello: ferita una bambina

(Adnkronos) – Una bambina di otto anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un cancello uscito fuori dal binario, ieri sera in via della stazione di Ponte Galeria a Roma. La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il cancello, di una sede di una società, è stato sequestrato dai carabinieri e sono in corso le indagini per capire le cause del crollo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Settembre 2023