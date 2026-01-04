Attualità

Roma, crolla albero vicino al Colosseo: vigili del fuoco sul posto

(Adnkronos) – Un grosso albero è caduto a Roma vicino al Colosseo, lungo via dei Fori Imperiali, all'altezza del punto informativo turistico, all'incrocio con via del Tempio della Pace, a circa 100 metri da largo Corrado Ricci: sul posto gli agenti della polizia di Stato, della polizia locale di Roma Capitale, il personale del 118 e i vigili del fuoco, che stanno sezionando l'albero. L'intervento è tuttora in corso e al momento non è chiaro se ci siano persone ferite.  
Pubblicato il 4 Gennaio 2026

