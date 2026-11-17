(Adnkronos) – Con buona pace di Alfred Hitchcock, che negli uccelli aveva visto potenziali assassini, il Municipio III di Roma dichiara guerra agli storni e chiama ‘alle armi’ i residenti, invitati a collegarsi a una diretta online per riprodurre nello stesso momento il distress call, il richiamo d’allarme utilizzato per scoraggiare gli storni. L’iniziativa, promossa dal presidente Paolo Emilio Marchionne, e dall’assessore municipale alle Politiche ambientali, Matteo Zocchi, è partita oggi e durerà fino a giovedì, ogni pomeriggio dalle 16.15 alle 17.15. Durante ciascun appuntamento sarà attivata una diretta online, nel corso della quale verrà riprodotto il segnale acustico del distress call secondo il coordinamento previsto con la ditta incaricata. “Le persone residenti in viale Jonio, viale Pantelleria e nelle strade limitrofe – si legge in una nota del Municipio – sono invitate a partecipare collegandosi alla diretta e diffondendo il suono dai propri balconi, giardini e spazi esterni. L’Amministrazione ringrazia fin d’ora la cittadinanza che vorrà contribuire, nella convinzione che la partecipazione della comunità sia un elemento essenziale per la buona riuscita dell’intervento”.

D’altronde, proprio nei giorni scorsi, sulle pagine social di quartiere, siamo nella zona di Nuovo Salario, i residenti avevano postato preoccupanti video a testimonianza dell’invasione. Alberi ‘colonizzati’ in cielo, marciapiedi e auto lastricati di guano a terra. “In questi cinque anni, soprattutto nei quartieri di nuova edificazione, ci siamo spesso trovati a fare i conti con una convivenza complicata tra persone e animali – spiega Zocchi – In questi giorni, anche nelle centralità locali, soprattutto tra Jonio e Prati Fiscali, la presenza di storni sui platani ha raggiunto dimensioni mai viste prima, con conseguenze evidenti sotto il profilo igienico-sanitario. Il Municipio non ha mai sottovalutato la situazione: per gli stormi abbiamo richiesto interventi di dissuasione, acustica e visiva, e un servizio dedicato di pulizia, chiedendo in questi giorni di potenziarli entrambi. La quantità degli animali rende infatti difficile l’efficacia dei dissuasori e continua a produrre accumuli importanti a terra. Nel rispetto della normativa, gli unici strumenti concretamente praticabili sono quelli non cruenti, che vanno intensificati: non è possibile introdurre specie predatrici né intervenire drasticamente sugli alberi, peraltro già potati lo scorso anno”.

Ed ecco, quindi, l’iniziativa collettiva. Nelle tre giornate, a partire da oggi, il segnale acustico sarà riprodotto in modo coordinato e simultaneo con gli operatori impegnati sul territorio. Chi volesse aderire al ‘grido di allarme’ contro gli uccelli può richiedere il collegamento alla diretta online scrivendo all’indirizzo presidenza.mun03@comune.roma.it.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026