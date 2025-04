“Roma ConCorre per la legalità”, terza edizione all’insegna di inclusione e solidarietà

(Adnkronos) – Al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, si è tenuta la premiazione del terzo trofeo “Roma conCorre per la legalità”, all’insegna dei valori di legalità economica, solidarietà sociale e sostenibilità ambientale. Un’iniziativa del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e l’associazione GsbRun – Gruppo Sportivo Bancari Romani. La premiazione si è svolta dopo la gara, inserita nell’ambito della XXIII edizione della Roma Urbs Mundi, tenutasi nel cuore dell'Eur di Roma, nel nuovo format di 10 chilometri. Madrina della manifestazione è stata Margherita Magnani, ex atleta delle Fiamme Gialle, detentrice di numerosi titoli in ambito nazionale e internazionale, oltre ad aver rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 e a cinque edizioni dei Campionati Mondiali di atletica leggera. Anche quest’anno l’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Lazio e dall’assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e hanno aderito l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Reti Professioni Tecniche, Confindustria Cisambiente e C.s.a.In. nonché Asd Sport & Ambiente, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Confartigianato Roma, Confcommercio Roma, Unindustria delle province del Lazio, Confesercenti Provincia di Roma, Confederazione Nazionale dell’Artigianato Roma, Coldiretti Lazio, Federlazio, la Regione Lazio e Roma Capitale con l’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi e Moda. Hanno dato il loro contributo in questa significativa iniziativa anche atleti del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle e dell’atletica nazionale e internazionale, tra i quali, i finanzieri Francesco Fortunato come testimonial, Yassin Bouih e Martina Tozzi. Nel corso dell’evento, oltre alla premiazione dei vincitori assoluti e di ciascuna categoria, è stato consegnato in maniera simbolica l’assegno relativo alla raccolta fondi a favore della “Special Olympics Italia Onlus”, movimento globale a carattere internazionale che, attraverso lo “sport unificato”, strumento di inclusione sociale, coinvolge atleti con e senza disabilità intellettive in formazioni miste, ponendo in primo piano lo sport come mezzo in grado di annullare ogni differenza e di abbattere il muro costituito da pregiudizi, esclusione e indifferenza. Il Comandante regionale per il Lazio della Guardia di Finanza Mariano La Malfa, il presidente della Camera di Commercio Roma, Lorenzo Tagliavanti, e Laura Duchi, Presidente GsbRun hanno sottolineato come la terza edizione del trofeo Roma conCorre per la legalità intenda riaffermare l’importanza della cultura della legalità economica, della solidarietà sociale e dell’inclusione attraverso la pratica sportiva. Al tempo stesso, riconoscendo la tutela dell’ambiente come parte integrante delle istituzioni e della collettività per un futuro equo e sostenibile, l’evento ha confermato il ruolo dello sport come veicolo di valori fondamentali per la crescita civile e sociale della comunità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2025