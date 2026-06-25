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Roma, circolazione sospesa tra Tiburtina e aeroporto Fiumicino: treni cancellati

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(Adnkronos) – Circolazione sospesa sulla linea Fl1 Orte – Fiumicino, nella tratta Roma Tiburtina – Fiumicino Aeroporto, per accertamenti tecnici alla linea elettrica per anomalia dopo il passaggio di un treno tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Trastevere. Numerosi i treni canclelati e quelli in ritardi. Le cause sono in corso di accertamento. Al lavoro ci sono i tecnici di Rfi per il ripristino della piena funzionalità della linea. E' stata richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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