Roma, chi era la 16enne uccisa a Primavalle

(Adnkronos) – Si chiamava Michelle Maria Causo la 16enne trovata morta oggi pomeriggio in un carrello abbandonato accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia, in zona Primavalle a Roma. Frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, a poca distanza da dove è stato trovato il corpo. "Michelle era una ragazza intelligente, un po' agitata, ma qui in questo quartiere difficile è facile", racconta all’Adnkronos un ragazzo, compagno di scuola della giovane uccisa. "Andavamo insieme al liceo psicopedagogico Gassman, qui dietro", aggiunge. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Giugno 2023