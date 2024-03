Roma, caos nel Cpr di Ponte Galeria: bomba carta e bruciati materassi

(Adnkronos) – Caos nel centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma. Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un sit-in organizzato all'esterno da alcuni attivisti di Huria (Human Rights Agenda) in solidarietà agli ospiti del Cpr, è stata lanciata una bomba carta che ha provocato un incendio di sterpaglie nelle vie limitrofe. Nel contempo, gli ospiti del centro hanno dato fuoco ai materassi. Sul posto i poliziotti e i vigili del fuoco che hanno riportato alla normalità la situazione. Non risultano feriti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2024