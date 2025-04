Roma canta Lucio Corsi, 4mila fan per il live all’Atlantico – Video

(Adnkronos) – Con la chitarra, il piano e l'armonica a bocca, e con le sue inconfondibili ali gialle da libellula, Lucio Corsi ha trasportato i circa 4mila fan romani sul suo universo musicale. La tappa del tour all'Atlantico conferma l'animo rock and roll dell'artista, che si è esibito tra vecchi e nuovi successi: da ‘Freccia’ ad ‘Astronave’, passando per ‘Volevo essere un duro’, ‘Tu sei il mattino’ e altri brani del nuovo album. Corsi ha anche proposto la sua versione italiana di ‘Short People’ di Randy Newman, intitolata ‘La gente bassa’, aggiungendo: "Prima o poi la registro". L’artista ha anche regalato un altro fuori programma esibendosi nel canto popolare ‘Maremma amara’ e in ‘E non andar più via’ di Lucio Dalla. Il ‘Club Tour 2025’, prodotto da Magellano Concerti, è partito da Bologna con nove date sold-out nelle principali città italiane. A giugno, invece, prenderà il via "Estate 2025", con 28 appuntamenti nei festival estivi, tra cui gli imperdibili show di "Ippodromi 2025" a Roma (Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, 21 giugno) e Milano (Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro, 7 settembre). Prima dell'estate, però, Lucio Corsi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea (dal 13 al 17 maggio). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2025