Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita

(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata della chiesa di Sant'Ignazio, nel centro storico della Capitale. Le lastre in ferro, finite a terra, sono rimbalzate finendo addosso alla studentessa, trasportata non in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Scientifica, del commissariato Trevi e i carabinieri Tutela Patrimonio Culurale.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Aprile 2026