Attualità
Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco
(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Intervengono i vigili del fuoco, che, non appena arrivati sul luogo, in via Bartolomeo Gosio, con l'aiuto dell'autoscala hanno verificato le condizioni del cornicione del palazzo e messo in sicurezza la struttura. Sul posto anche la polizia locale.
Pubblicato il 6 Febbraio 2026