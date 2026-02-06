Attualità

Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco

(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Intervengono i vigili del fuoco, che, non appena arrivati sul luogo, in via Bartolomeo Gosio, con l'aiuto dell'autoscala hanno verificato le condizioni del cornicione del palazzo e messo in sicurezza la struttura. Sul posto anche la polizia locale.  
Pubblicato il 6 Febbraio 2026

