Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. Dopo il deludente pareggio di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, che è valso ai giallorossi il ventesimo posto nella classifica generale, gli uomini di Juric cercano riscatto in campionato. All'Olimpico oggi, 10 novembre, arriva il Bologna, reduce dalla sconfitta interna contro il Monaco in Champions League. I rossoblù, pur con una partita da recuperare contro il Milan, precedono i giallorossi di due punti in classifica: Italiano è a quota 15, mentre Juric a 13. Partita che può essere decisiva per il futuro dell'ex tecnico del Torino, sempre più in bilico sulla panchina della Roma. Il match tra Roma e Bologna è in programma oggi, domenica 10 novembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Juric

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva, come tutti i match di Serie A, su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn, disponibile anche su smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2024