Roma-Bologna 2-3, crisi giallorossa senza fine e Juric sprofonda

Roma battuta in casa dal Bologna e crisi senza fine per i giallorossi allenati da Juric, sempre più in bilico dopo la quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate. I rossoblu passano per 3-2 allo stadio Olimpico nel match della 12esima giornata e salgono a 18 punti. La Roma, totalmente allo sbando in campionato, va al tappeto tra la contestazione del pubblico: rimane a quota 13 e sprofonda nella parte medio-bassa della classifica, a 4 punti dalla zona retrocessione. Il Bologna sblocca il risultato al 25' con Castro, la Roma reagisce al 63' con El Shaarawy ma torna subito in svantaggio. Orsolini (66') riporta avanti gli ospiti e Karlsson (77') completa il tris per la squadra di Italiano. El Shaarawy accorcia le distanze all'82' ma non evita il k.o. che rischia di far calare il sipario sull'avventura di Juric nella capitale. Juric sceglie Dovbyk al centro dell'attacco, con Soulé e Pisilli a supporto. Cristante e Koné in mediana, Celik ed El Shaarawy sulle fasce. Fuori gioco Dybala e Pellegrini. Dall'altra parte Italiano opta in avanti per Castro e Odgaard, con Orsolini e Ndoye sulle corsie esterne. Gara molto equilibrata e bloccata in avvio. Nei primi 20' nessun pericolo, poi al 21' Bologna pericoloso con un'iniziativa sulla destra di Orsolini ma sul tiro-cross, Ndoye in spaccata non arriva in tempo per la deviazione e si fa male scontrandosi sul palo e viene sostituito. Al 25' il Bologna passa: sul corner di Orsolini, flipper in area, l'ultima deviazione da pochi passi dalla porta è di Castro per l'1-0 con la difesa giallorossa imbambolata. La Roma prova a reagire ma è anche sfortunata. Al 30' Koné va via sulla sinistra e mette al centro, Soulé segue l'azione e in caduta conclude di sinistro mandando il pallone sulla traversa. La Roma continua a spingere e ci prova prima con Mancini di testa e poi con Soulé senza fortuna. Bordata di fischi dell'Olimpico al termine del primo tempo. Ad inizio ripresa con la Roma che non riesce a rendersi pericolosa Juric prova con la seconda punta inserendo Shomurodov per Soulé. Al 60' ci prova El Shaarawy su punizione ma esce di poco sopra la traversa. Il tecnico prova poi la carta Dahl e Baldanzi. Al 63' è El Shaarawy a trovare lo stacco giusto di testa su cross di Mancini per l'1-1. Ma il pari dura poco. Al 66' in contropiede Orsolini con una deviazione di Angelino batte Svilar per l'1-2 dei rossoblù. La Roma tenta di reagire e al 70' Ndicka di prima intenzione ci prova ma Skorupsky si salva in due tempi. Al. 72' il Bologna trova il terzo gol con Dallinga ma il Var annulla per un tocco di mano. Il tris rossoblù però arriva poco dopo. Al 77' Karlsson scappa via sulla sinistra e batte Svilar per l'1-3. Sussulto della Roma all'82' con El Shaarawy, uno dei pochi a non arrendersi, che trova l'incrocio dei pali, la doppietta personale per il 2-3. Occasione nel finale della Roma ma Dovbyk non trova la palla sul servizio di Shomurodov. Boato di fischi per l'ennesimo ko della stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2024