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Roma, bimbo di un anno e mezzo muore soffocato da un pezzo di mela

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(Adnkronos) – Tragedia a Roma, nel quartiere La Storta a nord della Capitale, dove un bambino di un anno e mezzo è morto soffocato da un pezzo di mela, mentre era a cena con i genitori. Il fatto è successo lo scorso 28 ottobre.  

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno portato d’urgenza il piccolo in ambulanza verso il policlinico Agostino Gemelli. Per il bambino purtroppo non c’è stato niente da fare nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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