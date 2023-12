Roma, avvolto dalle fiamme mentre cerca di scaldarsi: morto 50enne

(Adnkronos) – Questa mattina all'ospedale S.Eugenio, a causa delle lesioni riportate, è morto il 50enne senza fissa dimora che ieri era rimasto investito dalle fiamme che lui stesso aveva innescato per riscaldarsi all'interno di un ricovero di fortuna in un canneto adiacente via Las Vegas a Torvaianica, in provincia di Roma. A soccorrerlo erano stati i Carabinieri della Stazione di Torvaianica che transitando lungo la via avevano notato le fiamme. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2023