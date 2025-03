Roma-Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Per la Roma è di nuovo tempo di coppa. Oggi, giovedì 6 marzo, i giallorossi ospitano all'Olimpico l'Athletic Bilbao, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Ranieri, protagonista di una grande rimonta in campionato, attraversa un ottimo momento di forma e sfida i baschi, motivati dal traguardo di una finale da giocare in casa a maggio. Nei giallorossi, Hummels tornerà titolare in difesa, mentre Cristante prenderà il posto di Paredes (squalificato). Dall'altra parte, l'ex Torino Berenguer sarà l'uomo scelto da Valverde per guidare l'attacco. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 21:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Berenguer. All. Valverde. Gli ottavi di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). La partita sarà visibile anche in streaming su Now e Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2025