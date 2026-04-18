Roma-Atalanta 1-1, l’Olimpico fischia i giocatori giallorossi: cos’è successo

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Roma-Atalanta finisce 1-1 oggi, sabato 18 aprile. Il big match della 33esima giornata di Serie A si apre con il gran gol di Krstovic al 13', a cui replica Hermoso con un sinistro al volo poco prima dell'intervallo. Con questo risultato, gli uomini di Gasperini restano sesti a 58 punti e vedono complicarsi la corsa al quarto posto Champions, obiettivo stagionale: il piazzamento che varrebbe la partecipazione alla massima competizione europea è ora occupato dalla Juve con 60 punti. I bianconeri, impegnati domani contro il Bologna, potrebbero però salire a quota 63 con un successo e mettere così un'ipoteca sul traguardo. Sono da leggere in questo senso (e non strettamente legati alla prestazione contro l'Atalanta) i fischi dell'Olimpico ai giocatori giallorossi, arrivati a fine gara. Al triplice fischio, i calciatori – tra cui Malen, Cristante ed El Shaarawy – si dirigono verso la Sud per salutare i sostenitori romanisti, ma lo stadio risponde con bordate di fischi. Un atteggiamento che si accoppia agli applausi riservati all'inizio della partita al tecnico Gian Piero Gasperini, reduce da una difficile settimana dopo il confronto a distanza con il senior advisor del club Claudio Ranieri (QUI IL RACCONTO) . Una posizione chiara quella dei tifosi, che mostrano così il loro appoggio all'allenatore.

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Pubblicato il 18 Aprile 2026