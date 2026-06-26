Roma, Atac lancia prima Academy per autisti bus e rimborsa spese patente D ai candidati

(Adnkronos) – Atac ha pubblicato il primo bando di selezione per avviare alla professione di conducente persone di età fra i 24 e i 55 anni: una nuova e concreta opportunità per chi vuole entrare nel settore del trasporto pubblico come autista bus. Il bando consentirà ai candidati che supereranno l’iter selettivo di accedere a un percorso formativo dedicato che li accompagnerà al conseguimento delle necessarie abilitazioni alla guida – Patente D e Carta di Qualificazione del Conducente Persone – allo scopo di costituire un bacino da cui Atac attingerà per i prossimi inserimenti di operatori di esercizio. I candidati selezionati firmeranno una proposta di impegno all’assunzione che potrà condurre, al termine del percorso, all'inserimento in azienda con un contratto a tempo determinato di 24 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Il percorso, erogato gratuitamente da Atac, prevede una formazione su competenze tecniche, soft skills e sulle procedure operative aziendali finalizzata a preparare i candidati a un efficace svolgimento del delicato ruolo di autista. L’azienda inoltre attiverà un Piano di Sostegno Economico che prevede, a valle dell’assunzione, il rimborso integrale ai candidati delle spese sostenute e documentate relative ai costi per l'ottenimento di patente D e Cqc Persone, nonché delle visite mediche sostenute. Azienda e Lavoratore, infine, firmeranno un Patto di Stabilità che impegna il candidato alla permanenza in azienda per l’intera durata del contratto a tempo determinato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.atac.roma.it/lavora-con-noi. Le selezioni rimarranno aperte fino al 6 luglio.

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Pubblicato il 26 Giugno 2026