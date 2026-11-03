Roma, ansia Gollini: a rischio per lo United. Vasquez o De Marzi in porta?

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Ansia Pierluigi Gollini in casa Roma. Oggi, martedì 3 novembre, i giallorossi sfidano il Manchester United nella trasferta valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, ma potrebbero dover fare a meno del loro secondo portiere, che sta trovando continuità dopo l’infortunio di Mile Svilar.

Gollini infatti, a poche ore dall’inizio del match dell’Old Trafford, ha accusato un problema alla schiena che mette in dubbio la sua presenza in campo. Gli ultimi test saranno decisivi per la scelta di Gasperini, che nel frattempo però ha allertato gli altri due portieri presenti in Inghilterra Devis Vasquez e il giovane Giorgio De Marzi.

Devis Vasquez è un portiere di 28 anni arrivato nell’estate 2025 alla Roma dopo un’ottima stagione disputata in Serie A con la maglia dell’Empoli. L’estremo difensore colombiano però non è riuscito ad affermarsi in giallorosso, oscurato dall’ascesa di Svilar e dall’arrivo di Gollini, che si è preso il posto da secondo portiere. Vasquez era arrivato in Italia nel gennaio 2023 dai paraguaiani del Guaranì su intuizione di Paolo Maldini, ma in rossonero non ha convinto ed è stato ceduto prima in prestito all’Ascoli e poi all’Empoli. Quindi la chiamata della Roma, che lo scorso gennaio lo ha girato per sei mesi in Turchia al Besiktas prima di accoglierlo nuovamente a Trigoria.

Giorgio De Marzi è un giovane portiere classe 2007, di appena 19 anni, nato negli Stati Uniti, a Lancaster, in Pennsylvania, e cresciuto a Trigoria. Prodotto del settore giovanile della Roma, ha scalato tutte le categorie del vivaio fino ad affacciarsi per la prima volta in prima squadra nel 2025. De Marzi non è ancora riuscito a trovare l’esordio in giallorosso, nonostante sia stato convocato più volte da Gian Piero Gasperini come terzo portiere soprattutto dopo l’infortunio di Svilar e per sfruttare le liste Uefa, che non mettono limiti ai giocatori provenienti dal vivaio.

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Pubblicato il 3 Novembre 2026