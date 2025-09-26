Roma, alla Gnamc esposizione fotografica ‘La salute mentale, oggi’ dal 2 al 12 ottobre

(Adnkronos) – A Roma l'esposizione fotografica 'La salute mentale, oggi', curata dal direttore artistico Francesco Zizola e realizzata nella sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (Gnamc), diretta da Renata Cristina Mazzantini, dal 2 al 12 ottobre 2025. L'esposizione parte da un'idea semplice, ma fondamentale: la follia non ha un volto. I ritratti esposti non intendono distinguere o stigmatizzare, ma mostrare esclusivamente volti umani, perché nessun volto può essere segno di malattia o pregiudizio. L'esposizione è pensata come un work in progress: ogni visitatore potrà realizzare un proprio autoritratto e aggiungerlo accanto agli altri, contribuendo così a un'opera collettiva in continua evoluzione. Si potranno anche vedere gli scatti finalisti del Concorso 'Fotograf@Mens. La salute mentale, oggi. L'iniziativa si inserisce all'interno della IV edizione del Festival della salute mentale Ro.Mens per l'inclusione sociale contro il pregiudizio, promosso dal Dipartimento di Salute mentale della Asl Roma 2 in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale con il patrocinio della Rai. Rappresenta un'occasione di riflessione e sensibilizzazione sul valore dell'inclusione e sul rispetto della dignità di ogni persona. Con questa esposizione, l'arte diventa strumento per abbattere stereotipi e costruire una cultura della salute mentale fondata su consapevolezza, dialogo e partecipazione. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Settembre 2025