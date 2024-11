Roma, accoltellato da compagna di classe 12enne: “Hai fatto la spia”

(Adnkronos) – E' andata a scuola questa mattina con un coltello da cucina nello zaino e ha ferito, in maniera non grave, un compagno di classe. E' accaduto in una scuola a Santa Maria delle Mole, in provincia di Roma la 12enne avrebbe ferito il compagno al dorso della mano e poi anche al petto, una ferita superficiale. Immediato l'intervento dei docenti e del dirigente scolastico della scuola che hanno chiamato il 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Bambino Gesù. Il ragazzo non è in pericolo di vita. La 12enne, una volta colpito il compagno di classe è scappata, ma è stata proprio lei poi a chiamare il 112 e a riferire dove si trovava. I carabinieri l'hanno raggiunto subito insieme ai genitori e l'hanno trovata che piangeva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri con il racconto della 12enne, nei giorni precedenti il compagnano l'avrebbe accusata di aver copiato un compito e quindi lei, a sua volta, lo ha accusato di aver fatto la spia. L'autorità giudiziaria è stata informata e la ragazzina è stata riaffidata ai genitori. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Novembre 2024