Roma, accoltella ex moglie davanti al figlio e poi scappa con lui: fermato dopo 7 ore

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Ha accoltellato al petto la ex moglie e l’ha accompagnata in ospedale, per poi scappare cercando rifugio sul litorale. L’uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla Polizia dopo sette ore di serrate ricerche. A dare l’allarme sono stati i medici del pronto soccorso che, trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femmicidio, hanno subito attivato la procedura d’urgenza. Dalle prime informazioni acquisite dagli investigatori della Squadra mobile è emerso che la vittima, poco prima, si era recata in un appartamento di Fontana Candida, dove risiedeva l’ex marito, per recuperare degli effetti personali. Una volta entrata, però, sarebbe stata aggredita verbalmente dall’uomo che, subito dopo, avrebbe afferrato un coltello colpendola al petto quattro volte. Resosi conto delle gravi ferite riportate dalla donna, il 47enne l'avrebbe accompagnata in auto al pronto soccorso, portando con sé il figlio adolescente, che aveva assistito all’aggressione. Una volta assicuratosi che le fossero garantite le prime cure, è fuggito, sempre a bordo dello stesso veicolo, in compagnia del figlio. Secondo una prima prognosi rilasciata dai sanitari, i fendenti rivolti alla vittima non si sarebbero rivelati mortali solo per "eventi fortuiti". La donna, sentita dagli investigatori, ha denunciato quanto accaduto poco prima, sciogliendo il velo con cui aveva nascosto un quadro di violenze subite in passato e che avevano determinato la rottura del rapporto coniugale. Secondo quanto raccontato dalla vittima, anche in altre occasioni gli episodi sarebbero stati consumati alla presenza dei figli minorenni. I poliziotti hanno avviato le ricerche del presunto autore, che si sono protratte per sette ore. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, per depistare le indagini, avrebbe anche manomesso il dispositivo satellitare di cui era dotata la sua auto, che è stata ritrovata, poco prima della mezzanotte, a Torvajanica. Il blitz è scattato dopo pochi minuti, quando gli investigatori hanno scorto le sagome dell’ex marito e del figlio mentre facevano ritorno verso il veicolo. All’interno dell’abitacolo, sul sedile posteriore, sono stati rinvenuti una valigia contenente alcuni indumenti e un cassetto con dei farmaci, verosimilmente racimolati dall’indagato dall’ultima sua dimora prima di fuggire. Nell’abitazione di Fontana Candida, dove si sarebbe consumata l’aggressione, è stato trovato e sequestrato un coltello intriso di sangue, successivamente repertato dalla Polizia Scientifica per i necessari accertamenti. A notte inoltrata, l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato femminicidio e accompagnato in carcere. Dopo la convalida dell'arresto, è stata disposta per lui la custodia cautelare in carcere.

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Pubblicato il 2 Settembre 2026