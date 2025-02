Roma, a Trastevere manifestazione per chiedere più sicurezza con l’ex Gf Marina La Rosa

(Adnkronos) – "Vogliamo sicurezza. Ora. I nostri figli escono di casa. Vogliamo che ci tornino. Basta silenzi. Basta paure. È il momento di farci sentire. Per loro. Per tutti. Vieni in piazza". Così recita il manifesto condiviso su Instagram da Marina La Rosa, l'ex protagonista del Grande Fratello, che dà appuntamento alle 19 di oggi in Piazza San Cosimato a Trastevere per chiedere maggiore tutela verso i giovani. Il figlio 16enne della La Rosa, lo scorso 3 febbraio, è stato vittima del cosiddetto 'knockout game', che consiste nello sferrare un pugno a qualcuno prima che si renda conto dell'aggressione. Nelle storie pubblicate, Marina La Rosa ribadisce: "La sicurezza non è un optional, è un diritto" e "più siamo, più rumore faremo". Sullo sfondo dell'ultima foto, un cartello: "Chi protegge i nostri figli?" —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2025