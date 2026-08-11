Roma, 88enne sventa truffa del finto carabiniere: arrestata 20enne. Meloni: “Mai abbassare la guardia”

(Adnkronos) – I carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato, in flagranza di reato, una 20enne di Napoli, incensurata, per truffa aggravata ai danni di anziani. A sventare il raggiro, architettato con la tecnica del finto carabiniere, è stata una 88enne residente nella zona piazza Mazzini. La donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come un maggiore dei carabinieri raccontandole che la figlia era rimasta coinvolta in un grave reato la notte precedente e che, per questo motivo, lei avrebbe dovuto consegnare tutti i gioielli in oro in suo possesso, indicandoli falsamente come provento di rapina. Senza farsi prendere dal panico, l'anziana ha finto di assecondare le richieste del malvivente e ha contattato il 112. I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto e hanno atteso il momento in cui la giovane donna si è presentata alla porta dell'anziana per riscuotere il bottino. Non appena la ragazza ha ricevuto la consegna di un sacchetto contenente i gioielli e i preziosi, i militari l'hanno arrestata (VIDEO). La 20enne è stata condannata a un anno e 4 mesi con pena sospesa. "Un grande plauso alla signora di 88 anni che non si è lasciata ingannare da una donna che si spacciava per appartenente ai carabinieri e cercava di farsi consegnare oggetti di valore con il pretesto di un problema riguardante sua figlia. Con grande lucidità, ha collaborato con i veri carabinieri, a cui va il nostro ringraziamento, per preparare l’intervento e consentirne l’arresto in flagranza". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando il video dei carabinieri di Roma sul tentativo di truffa. "Una vicenda – aggiunge la premier – che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione, soprattutto in questi giorni d’estate, a chi cerca di approfittarsi delle persone anziane, fragili e sole. Il governo ha rafforzato le pene e gli strumenti per contrastare le truffe agli anziani, ma è importante non abbassare mai la guardia". "Se qualcosa vi sembra sospetto, non sottovalutatelo e rivolgetevi alle forze dell’ordine", è l'invito conclusivo di Meloni.

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Pubblicato il 11 Agosto 2026