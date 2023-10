Roma, 56enne muore dopo aggressione in stabile occupato

(Adnkronos) – Un uomo è morto a Roma a seguito di un'aggressione all'interno di un palazzo occupato. Il di 56enne romeno è stato trovato a terra sanguinante questa mattina nello stabile ex città del Rugby in Via Augusto Renzini. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi mentre l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dove è morto nel pomeriggio. Sul corpo non aveva ferite da arma da taglio né da arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti degli agenti del commissariato Spinaceto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2023