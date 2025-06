Roma, 5 bambini intossicati dopo bagno in piscina: uno è in terapia intensiva

(Adnkronos) – Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma. Trasportati al pronto soccorso, due sono stati dimessi subito, due sono stati ricoverati in reparto pediatrico e il più grave, 9 anni, è ancora ricoverato in terapia intensiva. E' successo intorno alle 17.45 di ieri. Sul posto i poliziotti. Al momento non risulta eseguito alcun sequestro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2025