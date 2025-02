Roma, 37enne gambizzato a Nettuno: è grave ma non rischia la vita

(Adnkronos) – Un uomo di 37 anni è stato gambizzato ieri sera verso le 23.30 in via Rosario Livatino a Nettuno sul litorale a sud di Roma. Secondo una prima ricostruzione, una macchina con a bordo alcune persone si è avvicinata all'uomo. Sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla gamba sinistra. L'auto si è poi allontanata. Il 37enne è stato portato in codice rosso ma non in pericolo di vita all'ospedale di Anzio. Sul posto la scientifica per i rilievi. Indaga la polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Febbraio 2025