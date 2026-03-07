Attualità

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

(Adnkronos) – Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus. E’ successo ieri poco prima di mezzanotte a Roma. Protagonista un 23enne originario del Montenegro che ha forzato un posto di controllo in via di Torre Spaccata. Immediatamente è partito l’inseguimento da parte delle Volanti con l’auto che una volta raggiunta via dei Romanisti si è scontrato con un autobus. A bordo del mezzo pubblico non c’erano fortunatamente passeggeri mentre l’autista è rimasto lievemente ferito. Anche il ragazzo alla guida dell’auto, risultata priva di assicurazione, è rimasto ferito e si trova ora piantonato in ospedale. Per lui scatterà l’arresto per resistenza, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Marzo 2026

