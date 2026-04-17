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Roma, 23enne muore precipitando dalla tromba delle scale: aveva annunciato la laurea ma non risultava più iscritta da due anni

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(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta ieri mattina nell'androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. La giovane, orignaria della Sicilia, studentessa della Luiss, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata proprio ieri ma dalle prime informazioni sembra che non fosse più iscritta all'università dal 2024.  I genitori erano arrivati a Roma proprio ieri mattina. Sul posto la polizia. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 23enne si sia lanciata volontariamente dalla tromba delle scale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Aprile 2026

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