Attualità
Roma, 22 fermate della metropolitana tra ascensori e scale mobili
Una scala mobile o un ascensore rotto, o entrambi fuori uso come accaduto nel caso denunciato a Roma dall’Adnkronos alla fermata Ponte Mammolo pochi giorni fa, possono diventare un ostacolo quasi insormontabile per i passeggeri romani. Per questo motivo, abbiamo deciso di verificare sul campo il funzionamento degli impianti per l’accesso passeggeri nella linea B della metropolitana sulla tratta Rebibbia – Laurentina.
Pubblicato il 20 Novembre 2026