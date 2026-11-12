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Roma, 15enne si toglie la vita: procura indaga per istigazione al suicidio

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(Adnkronos) – La Procura di Roma ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte di una ragazza di 15 anni, deceduta lo scorso 11 novembre dopo essere precipitata dal quinto piano di un condominio nella zona Nord della Capitale. L’inchiesta, coordinata dal pm Antonio Clemente che ha già disposto l’autopsia è al momento contro ignoti.  

Le indagini mirano a ricostruire le ragioni che avrebbero spinto la giovane, che come riferito dai genitori stava affrontando un percorso di transizione di genere, alla tragica decisione. Gli inquirenti vogliono capire se la giovane sia stata vittima di possibili episodi di bullismo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Novembre 2026

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