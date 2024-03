(Adnkronos) – Una ragazzina di 13 anni è morta a Roma dopo essere precipitata dalla finestra di un palazzo in via delle Albizie nel quartiere Centocelle. E' accaduto verso le 14.30. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato in casa delle lettere della giovane che farebbero ipotizzare un suicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Marzo 2024