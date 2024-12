Roma, 11enne precipita dalla finestra: è gravissimo

(Adnkronos) – Un ragazzino di 11 anni è precipitato da una finestra di un palazzo al numero 70 di via Igino Giordani nel quartiere Collatino di Roma. A quanto si apprende il ragazzino sarebbe caduto da un'altezza di circa 3 metri. E' successo intorno alle 17, quando è stata allertata la polizia. All'arrivo del 118 l'11enne non dava segni di vita, con i sanitari che hanno cominciato il loro intervento sul posto. Intorno alle 18.20 il trasporto in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Ancora da capire la dinamica e se ci fosse qualcuno insieme al ragazzino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Dicembre 2024