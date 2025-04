Rolls-Royce Phantom Cherry Blossom: un’opera d’arte su quattro route

(Adnkronos) – Un cliente giapponese ha voluto trasformare un ricordo personale legato all’hanami, la tradizionale osservazione dei ciliegi in fiore, in un’auto unica al mondo: così nasce Rolls-Royce Phantom Cherry Blossom, un esemplare su misura che celebra la bellezza effimera della natura attraverso arte, artigianato e innovazione. Il progetto ha preso forma tre anni fa, quando i designer Rolls-Royce hanno ascoltato e interpretato le emozioni del committente. L’abitacolo ricrea l’atmosfera di una primavera giapponese: un ramo di ciliegio ricamato illumina il cielo stellato dell’auto, con petali bianchi che sembrano fluttuare nell’aria. La lavorazione ha richiesto sei mesi di sviluppo e oltre 250.000 punti di ricamo, realizzati con la tecnica giapponese “tatami offset” per ottenere effetti di profondità e movimento. L’effetto finale è straordinario: i rami intrecciati emergono come fossero scolpiti, mentre i petali decorano i pannelli delle portiere e la parete divisoria della Privacy Suite. Per la prima volta nella storia del marchio, è stato introdotto anche il ricamo tridimensionale: ogni petalo è stato modellato a mano, creando un gioco di luci e ombre che aggiunge un ulteriore livello di raffinatezza. Anche i dettagli più nascosti riflettono il tema Sakura: gli ombrelli integrati nelle portiere presentano un motivo floreale all’interno, mentre la carrozzeria Crystal over Arctic White è impreziosita da una coachline dipinta a mano con un delicato disegno di ciliegio.

Phantom Cherry Blossom non è solo un tributo alla cultura giapponese, ma un’eredità tangibile di emozioni e memoria familiare, realizzata attraverso l’eccellenza artigianale del programma Bespoke. Un’automobile irripetibile, creata per durare nel tempo pur ispirandosi a ciò che è destinato a svanire. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2025