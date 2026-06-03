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Roland Garros, Warner Bros al lavoro per trasmettere in chiaro derby italiano in semifinale

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(Adnkronos) –
Warner Bros. Discovery, secondo quanto apprende l’Adnkronos, starebbe valutando in queste ore la possibilità di rendere la semifinale del Roland Garros visibile in chiaro, dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale. Una riflessione che arriverebbe anche alla luce dell’appello del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ha invitato a fare "ogni sforzo possibile" per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’incontro con due protagonisti italiani in chiaro. Cobolli sfiderà sicuramente un altro azzurro in semifinale, che uscirà dalla sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Si tratterebbe comunque di riflessioni ancora in corso, anche perché il via libera definitivo dipenderebbe da altri partner coinvolti. Al momento, tuttavia, non ci sarebbe ancora una conferma ufficiale. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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