Attualità

Roland Garros, Vallejo si scusa dopo frasi sessiste: “Sono stato inappropriato”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Daniel Vallejo si scusa dopo le frasi sessiste al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista paraguaiano è tornato a parlare dopo le frasi choc pronunciate contro la giudice di sedia che lo ha arbitrato a Parigi, giudicata non in grado, come tutte le donne, di arbitrare una partita di questa importanza. "Voglio iniziare scusandomi con tutti coloro che ho offeso con i miei commenti. La verità è che mi sono espresso in maniera inappropriata", ha detto Vallejo ospite a Tigo Sports, "Sono l’unico responsabile di quella sconfitta, e nessun altro. Non credo che le donne siano incapaci di arbitrare una partita di questa importanza. Ho 22 anni, imparerò da questo e starò molto più attento la prossima volta".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sanità, Alparone (Regione Lombardia): “Ingegneri parte dell’innovazione”

22 minuti fa

Ucraina, Putin chiude a incontro con Zelensky: “Non ci sono motivi per farlo”

24 minuti fa

Sanità, Iannicelli (Ordine ingegneri Mi): “Multidisciplinarietà per trasformazione digitale”

29 minuti fa

Sanità, Penati (Ordine ingegneri Mi): “Migliorare le competenze per gestire il dato”

33 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio