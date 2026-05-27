Roland Garros, time-out medico e lacrime per Paolini: l’azzurra eliminata al secondo turno

(Adnkronos) – Momento delicato per Jasmine Paolini, eliminata in tre set (6-3 4-6 3-6) al secondo turno del Roland Garros oggi, mercoledì 27 maggio. Durante il match contro Solana Sierra, la tennista azzurra ha accusato un fastidioso problema alla caviglia sinistra durante il secondo set ed è stata costretta a richiedere l'intervento del fisioterapista.

Paolini ha dovuto richiedere un time out medico a metà del secondo set (avanti di un break). Da qui, un momento particolarmente complicato con sette game consecutivi persi. La toscana, in lacrime durante la pausa, ha fatto capire anche così le sue condizioni emotive nel veder scivolare via un match delicato in un torneo da sempre molto importante per lei. L'azzurra, tornata in campo, è andata sotto 3-0 nel terzo set, provando poi a rimontare senza fortuna. Jasmine saluta così Parigi, di sicuro prima del tempo.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026