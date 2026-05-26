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Roland Garros, Tabur litiga con arbitro durante match con Sinner: cos’è successo

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(Adnkronos) –
Clement Tabur 'litiga' con arbitro durante match con Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro ha battuto il francese all'esordio del Roland Garros 2026, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 al termine di una partita dominata ma che nel finale ha fatto segnalare un momento di nervosismo, culminato nei fischi del pubblico, non sempre molto composto, del Philippe-Chatrier. Succede tutto nel corso del terzo set. Durante un decisivo game al servizio, con Sinner che aveva già piazzato un break, l'arbitro chiama in campo una pallina colpita di dritto dall'azzurro, con Tabur che però indica un segno fuori dalla riga di fondocampo. La giudice di sedia scende e fa notare come quella che sta indicando Tabur è l'impronta di un piede e non il segno di una pallina. "Sei sicura?", gli ha domandato il francese, visibilmente infastidito dalla chiamata. Dopo la conferma della decisione da parte dell'arbitro, dagli spalti, schierati ovviamente con il padrone di casa, si sono sentiti assordanti fischi all'indirizzo della giudice di sedia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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