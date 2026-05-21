Roland Garros, Sinner debutta contro francese Tabur: il sorteggio del tabellone maschile

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Jannik Sinner debutterà contro il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros 2026, in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone del singolare maschile effettuato oggi, 21 maggio. L'azzurro, numero 1 del mondo, è reduce da 5 titoli consecutivi in stagione. Ha trionfato a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Al Roland Garros, un anno fa, Sinner è stato sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che quest'anno non salta l'appuntamento parigino per un infortunio al polso. Tabur entra nel tabellone principale grazie ad una wild card. Al secondo turno, nella parte alta del tabellone, Sinner troverebbe uno tra il britannico Jacob Fearnley e l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Al terzo turno, l'altoatesino dovrebbe fare i conti con il francese Corentin Moutet, testa di serie numero 30. Negli ottavi di finale ipotetici, si profila un derby azzurro: Sinner incontrerebbe Luciano Darderi, testa di serie numero 14. Nella stessa porzione del main draw è collocato anche Matteo Berrettini, che al primo turno affronta l'ungherese Marton Fucsovics e, in caso di due successi, troverebbe Darderi al terzo round. Nei quarti, per Sinner possibile abbinamento con uno tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 5, e il kazako Alexander Bublik, numero 9 del tabellone. Meno probabile l'incrocio con l'americano Frances Tiafoe, numero 19 del seeding. In semifinale, gli incroci riserverebbero una sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, o con il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 6. Nei quarti, il moscovita potrebbe trovarsi di fronte Flavio Cobolli: l'azzurro, numero 18 del seeding, debutta contro un qualificato. Al primo turno, nella parte bassa del main draw, spicca la sfida tra il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 3, opposto al francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il tedesco Alex Zverev, seconda testa di serie, esordisce contro il francese Benjamin Bonzi.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026